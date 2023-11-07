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花旗否認退出中國市場 僅逐步關閉個人銀行業務

市傳花旗將退出中國市場，花旗銀行（中國）今日在微博發布聲明澄清，近日個別自媒體和社交媒體發布關於「花旗退出中國市場」的不實報導和誤導言論，內容誇大其詞，並不屬實。

花旗指，集團在全球範圍對個人銀行業務進行戰略調整，包括將逐步關閉中國的個人銀行業務；該調整並不涉及企業與機構客戶業務，花旗將繼續堅定發展中國大陸的企業與機構客戶業務。花旗表示，已針對不實報導進行投訴，要求平台刪除不實言論；對不實言論將依法保留追究法律責任的權利。

聲明提到，花旗於1902年赴中國，於2007年轉制成立本地法人機構花旗銀行(中國)有限公司，目前服務在中國約70%的財富500強企業、300多家本地領先大型企業和眾多新興中型企業，還有一家以提供金融信息服務為主的公司。花旗目前在中國共有約7,500名員工，分布於12個城市。

 

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