據公告，今次交易是由於中駿商管在物業管理行業低迷的情況下，有意將其業務擴展至經營商業物業及為中駿商管股東帶來更強的盈利能力所致。

中駿商管鑑於中駿集團暫停土地收購，從而減少中駿商管的物業管理機會，及因此中駿商管的業務發展及未來前景受到重大影響，導致中駿商管2022年度的淨利潤大幅下降。

中駿商管IPO籌資用途中，原擬將所得款項淨額的50%分配至「戰略收購及投資其他物業管理公司及服務提供商」，並在上市後不久即開始物色潛在收購目標，與兩間從事住宅物業管理及其餘兩間則從事商業物業管理的目標公司展開磋商，惟中駿商管發現原目標公司一般市盈率高、租金收款率低、出租率低、物業實際狀況欠佳及物業管理的前景不明朗，最終因各種原因終止磋商等。

在尋找新類型的收購目標時，中駿商管審閱多份市場研究報告，其顯示出奧萊購物商場營運的潛力，最終認為向中駿收購其惟一已開始營運的奧萊購物商場綜合體，以及交易條款對中駿商管而言較其他潛在目標所提出的更為有利，故中駿商管董事會認為，收購北京市門頭溝的奧萊購物商場綜合體，將使中駿商管較繼續物色合適的原目標公司更快及更早實現業務增長，故更改所得款項淨額用途及該交易符合中駿商管及其股東的最佳利益。

出售資產套現10.9億元的中駿集團半日升1.14%，報0.178元﹔中駿商管則無升跌，半日報1.04元。