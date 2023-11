事實上,David Solomon於上年峰會指股票市場重新平衡或需6季的時間,他於今年峰會中表示,6季已過去,雖然美國9月IPO活動略有增長,但仍然處於相當不確定的時期,加上近日中東地區存在衝突,帶來了更多的地緣政治不確定性,他料股票市場重整亦需一段時間,預計於2024及2025年,將會看到資本市場將更具建設性。

對於股票市場的看法,施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison則表示,幾乎股市平台上都有相當大的資金流出,而投資者偏好於現金,去年零售投資者平均虧損一成至兩成,當投資者有機會投資予有保證回報時,他們則抓緊機會(Grabbing with their both hands)。他績指,自2000年以來股票市場一直隨GDP增長,股票市場回報率表現超出GDP大約逾1.3倍,其回報率表現亦高於房地產33%,股票市場於全球已經創造約160萬億美元的超額回報,Harrison相信距離股票市場正常化的重置仍有一段距離,將會是數以年計時間。

其他報道

【有片:埋身擊】道指期貨須重上100天線以上 始能確認跌勢終止

金融峰會|瑞銀:下個金融危機或在影子銀行出現

地建會強烈譴責美國會議員要求制裁港官員及司法機構人員

恒指半日跌270點 消息稱監管禁短期健康險0費率 內險股捱股 合富輝煌飈51%

滬深三大指數向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

中國10月按美元計出口按年跌6.4% 遠遜預期

富蘭克林鄧普頓CEO:是時候重新關注中國資產

獲碧服溢價七成入股成最大股東 合富輝煌一度飈65%

歐央行調查:近半大型跨國公司憂中國風險 擬將生產外遷

金融峰會丨人行張青松:不太擔心內房及地方債問題 必要時以政策調整

英國羅兵咸據報擬裁員600人

WeWork據報在紐澤西州聲請破產保護

金融峰會|何立峰:中央支持港保持國際化特色 發揮資金融通功能

貝恩:77%中國消費者今年「雙十一」無意加碼購物

A股三大指數齊低開 人行今展3530億逆回購

恒指低開116點 科技股普遍回吐 萬科獲深圳國資發聲力撐 開市升近2%

藥明生物分拆藥明合聯上市 一手入場費約10404元

遠洋集團兩隻境內債今日起停牌

港股ADR跌逾百點 夜期收跌127點

第九批國家集採41種藥品採購成功 擬中選藥品平均削價58%

花旗集團擬在幾大業務部門裁員10%

何立峰將訪美晤耶倫 道指升34點