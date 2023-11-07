高盛董事長兼首席執行官David Solomon表示，今年資本市場活動量已經降低，而今年下半年資本市場活動量開始略微回升，但仍處於非常不確定的時期。他預計，資本市場將會於明年增長，因為資本融資市場已沉寂了一段時間，而他始終認為公司仍有融資需求。
事實上，David Solomon於上年峰會指股票市場重新平衡或需6季的時間，他於今年峰會中表示，6季已過去，雖然美國9月IPO活動略有增長，但仍然處於相當不確定的時期，加上近日中東地區存在衝突，帶來了更多的地緣政治不確定性，他料股票市場重整亦需一段時間，預計於2024及2025年，將會看到資本市場將更具建設性。
對於股票市場的看法，施羅德投資集團行政總裁Peter Harrison則表示，幾乎股市平台上都有相當大的資金流出，而投資者偏好於現金，去年零售投資者平均虧損一成至兩成，當投資者有機會投資予有保證回報時，他們則抓緊機會（Grabbing with their both hands）。他績指，自2000年以來股票市場一直隨GDP增長，股票市場回報率表現超出GDP大約逾1.3倍，其回報率表現亦高於房地產33%，股票市場於全球已經創造約160萬億美元的超額回報，Harrison相信距離股票市場正常化的重置仍有一段距離，將會是數以年計時間。
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