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萬科︰年內已無境外債需償還  明年上半年百億一定償付

內房萬科（2202）（深000002）昨獲深圳國資委表態支持後，據內媒報道，萬科回應指，今年已沒有需償還境外債，明年上半年100億債務一定會償付。

據內媒指，萬科證券投資部回應有關境外債及開工情況時，工作人員指，公司和一些主要的金融機構進行了溝通，取得了比較好的效果。目前公司凈負債率約53%，處於行業較低水平，扣除預收賬款資產負債率約66%，滿足三道紅線指標，也都是綠檔的水平。

工作人員指，境外債券今年已經沒有需要償還的，明年大概在3月、5月和6月有三筆，合計100億人民幣左右，公司一定會償付，不用擔心。

另外，工作人員表示，公司目前開工比較有彈性，這樣可以更好地確保經營安全。

受深圳市國資委力撐下，萬科今日多隻境內公司債價齊漲。目前「20萬科08」暫升17.32%、「20萬科04」升8.15%、「20萬科06」升5.73%、「21萬科02」升4.42%等。

萬科港股A股午後雙雙轉跌，暫跌0.49%，報8.1元﹔萬科A則暫跌0.25%，報11.94元。

 

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