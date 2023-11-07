華僑信用財務宣布推出「即供免息」稅務貸款計劃，每月平息為0%，實際年利率低至1.68%，手續費低至每年還款額1.46%；貸款額高達300萬元或月薪12倍（以較低者為準），還款期可選3至24個月，總手續費按還款期而定。
華僑信用財務表示，客戶如符合指定貸款額要求，不論全新或現有華僑宏富理財客戶，均可享更佳稅貸息率。現時市面上大多數稅貸計劃只提供一年或以上的還款期，部分稅貸產品還款期不足一年，手續費亦以一年計算，客戶無法因縮短還款期而節省支出，因此提供最短3個月的選擇，提高靈活性。
此外，為進一步提升數碼銀行服務，華僑信用財務積極發展網上貸款平台，客戶可透過華僑信用財務手機應用程式申請貸款及上載所需之資料文件，無需前往分行遞交文件。
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