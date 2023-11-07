集團指，載客人次按年增長22.5%至1907.8萬人，而載客率提高至83.3%，客運收入亦比去年增長28.5%，令收益率提高3.6%。另外集團已訂購約150架飛機，以滿足將來客運和貨運需求。集團表示，今年餘下的時間將面臨一些不穩定因素，包括地緣政治緊張局勢，或影響乘客對航空旅行的需求，並造成營運限制；燃料成本仍然是最大的擔憂；以及美元升值導致的匯率波動亦影響了業績。

同時，卡塔爾航空恢復11個目的地的航線，如北京﹑大阪﹑東京羽田等地區，並稱明年將新增10個目的地。現時該集團的全球航線覆蓋160個目的地。

其他報道

英特爾據報擱置越南晶片業務擴張計劃

萬科︰年內已無境外債需償還 明年上半年百億一定償付

華僑信用財務推「即供免息」稅貸計劃 還款期最短可選3個月

北京市規自委：取消地價上限消息不實

金融峰會丨中證監王建軍：搭上中國這班車 甚麼時候都不晚

金融峰會丨高盛：資本市場復元需時 料明年有增長

中駿10.9億元向中駿商管出售奧萊購物商場

花旗否認退出中國市場 僅逐步關閉個人銀行業務

致同：本港長期停牌公司跌兩成至100間 惟被指控欺詐比例倍增至30%

【有片：埋身擊】道指期貨須重上100天線以上 始能確認跌勢終止

金融峰會|瑞銀：下個金融危機或在影子銀行出現

地建會強烈譴責美國會議員要求制裁港官員及司法機構人員

恒指半日跌270點 消息稱監管禁短期健康險0費率 內險股捱股 合富輝煌飈51%

滬深三大指數向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

中國10月按美元計出口按年跌6.4% 遠遜預期

富蘭克林鄧普頓CEO：是時候重新關注中國資產

獲碧服溢價七成入股成最大股東 合富輝煌一度飈65%

歐央行調查：近半大型跨國公司憂中國風險 擬將生產外遷

金融峰會丨人行張青松：不太擔心內房及地方債問題 必要時以政策調整

英國羅兵咸據報擬裁員600人

WeWork據報在紐澤西州聲請破產保護

金融峰會|何立峰：中央支持港保持國際化特色 發揮資金融通功能