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卡塔爾航空中期凈利潤增一倍 CEO：去年世界盃推升業績

卡塔爾航空公布2023/2024年上半財年業績，總收入按年增長7.4%至401.26億卡塔爾里亞爾（約861.79億港元），凈利潤按年增1.14倍至37.36億卡塔爾里亞爾（約80.24億港元）。卡塔爾航空行政總裁Akbar Al Baker表示，去年卡塔爾世界盃為卡塔爾奠定基礎，推動卡塔爾成為中東領先的旅遊目的地，集團在過去兩年錄得累計超過27.5億美元（約215.03億港元）的利潤。

集團指，載客人次按年增長22.5%至1907.8萬人，而載客率提高至83.3%，客運收入亦比去年增長28.5%，令收益率提高3.6%。另外集團已訂購約150架飛機，以滿足將來客運和貨運需求。集團表示，今年餘下的時間將面臨一些不穩定因素，包括地緣政治緊張局勢，或影響乘客對航空旅行的需求，並造成營運限制；燃料成本仍然是最大的擔憂；以及美元升值導致的匯率波動亦影響了業績。

同時，卡塔爾航空恢復11個目的地的航線，如北京﹑大阪﹑東京羽田等地區，並稱明年將新增10個目的地。現時該集團的全球航線覆蓋160個目的地。

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