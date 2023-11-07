新世界發展（0017）公布，旗下區塊鏈平台「River Chain」在政府資訊科技總監辦公室策動舉辦的香港資訊及通訊科技獎中，於金融科技（科技應用方案）類別榮獲金獎。
據新聞稿，River Chain於去年成立，截至今年9月已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。
作為區塊鏈平台，River Chain能無縫連接建築分包商和供應商，與銀行和貸款人等資金提供方，透過從用戶收集的數據，運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄，加快融資流程，為許多分包商和供應商在獲取發票融資、應收帳融資、採購融資和綠色融資方面提供協助。
據集團估算，香港的建築供應鏈市場估值近4000億港元，但過往資金流動是市場痛點。River Chain整合了過往碎片化的建築供應鏈，使中小型的供應商和分包商更容易獲得融資選項，以及有機會獲得更低的貸款利率，令極需日常現金流的中小企毋須再以較高的利率，負擔貸款來為其訂單提供融資，窒礙業務發展。
新世界發展總經理（科技創新）黃振南指，今次獲獎證明River Chain和新世界發展在金融科技、建築供應鏈市場上帶來的轉型及影響，未來會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。
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