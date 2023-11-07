據新聞稿，River Chain於去年成立，截至今年9月已有逾400間建築、銀行和其他相關行業的公司加入。

作為區塊鏈平台，River Chain能無縫連接建築分包商和供應商，與銀行和貸款人等資金提供方，透過從用戶收集的數據，運用區塊鏈技術創建完整且可追溯的「單一真實消息來源」，讓金融機構能即時在平台內，獲取分包商和供應商既透明又全面的記錄，加快融資流程，為許多分包商和供應商在獲取發票融資、應收帳融資、採購融資和綠色融資方面提供協助。

據集團估算，香港的建築供應鏈市場估值近4000億港元，但過往資金流動是市場痛點。River Chain整合了過往碎片化的建築供應鏈，使中小型的供應商和分包商更容易獲得融資選項，以及有機會獲得更低的貸款利率，令極需日常現金流的中小企毋須再以較高的利率，負擔貸款來為其訂單提供融資，窒礙業務發展。

新世界發展總經理（科技創新）黃振南指，今次獲獎證明River Chain和新世界發展在金融科技、建築供應鏈市場上帶來的轉型及影響，未來會繼續致力在物業科技、金融科技領域取得更多突破，為建築、物業發展等範疇帶來更多創新發展。

其他報道

字節跳動VR業務Pico據報裁員及重組 只保留硬件團隊

金融峰會︱陳茂波：外媒對內地及香港報道易偏頗 外賓來港交流非常有用

金融峰會︱陳茂波：港今年經濟增長料逾3% 轉口和訪港旅客不及年初預期

卡塔爾航空中期凈利潤增一倍 CEO：去年世界盃推升業績

滬深三大指數低收 滬指終止兩連升

英特爾據報擱置越南晶片業務擴張計劃

萬科︰年內已無境外債需償還 明年上半年百億一定償付

華僑信用財務推「即供免息」稅貸計劃 還款期最短可選3個月

北京市規自委：取消地價上限消息不實

金融峰會丨中證監王建軍：搭上中國這班車 甚麼時候都不晚

金融峰會丨高盛：資本市場復元需時 料明年有增長

中駿10.9億元向中駿商管出售奧萊購物商場

花旗否認退出中國市場 僅逐步關閉個人銀行業務

致同：本港長期停牌公司跌兩成至100間 惟被指控欺詐比例倍增至30%

【有片：埋身擊】道指期貨須重上100天線以上 始能確認跌勢終止

金融峰會|瑞銀：下個金融危機或在影子銀行出現

地建會強烈譴責美國會議員要求制裁港官員及司法機構人員

恒指半日跌270點 消息稱監管禁短期健康險0費率 內險股捱股 合富輝煌飈51%

滬深三大指數向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

中國10月按美元計出口按年跌6.4% 遠遜預期

富蘭克林鄧普頓CEO：是時候重新關注中國資產