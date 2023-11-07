港股午後未見轉勢，三大指數低收。恒指日中最多跌307點，低見17,658點，收市跌296點或1.65%，報17670點，終止三連升，大市成交金額896億元，較上日減少22.19%；國指跌94點或1.54%，報6087點。恒生科技指數收報4055點，跌1.04%。
權重科技股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2%，收報83.15元；騰訊（0700）跌1.28%，收報308.6元；美團（3690）跌1.45%，收報115.5元；京東（9618）跌2.24%，收報104.6元；網易（9999）跌0.91%，收報174元；快手（1024）收報57.85元，跌1.45%；百度（9888）收報106.4元，跌1.66%；小米（1810）14系列銷售量已超過百萬部，帶動股價逆市升，收漲1.8%，報15.82元。
消息稱監管禁短期健康 險「0」費率，內險股跌幅顯著。中國人壽（2628）收報10.92元，跌3.02%；中國平安（2318）收報40.7元，跌3.67%；中國太平（0966）收報7.31元，跌4.07%；新華保險（1336）收報17.2元，跌3.37%；中國財險（2328）收報9.35元，跌0.85%。
行業持續低迷，內房股受壓。潤地（1109）跌2.31%，收報29.55元；碧桂園（2007）收報0.74元，跌2.63%；；中海外（0688）跌2.95%，收報15.14元；恒大（3333）收報0.238元，跌4.8%；萬科（2202）收報8.08元，跌0.74%；融創（1918）收報1.76元，跌3.83%；世茂集團（0813）收報0.6元，跌6.25%；雅居樂（3383）收報0.82元，跌2.38%。
合富輝煌（0733）獲碧桂園服務（6098）以溢價七成入股成最大股東。合富輝煌收報1.39元，升49.46%；碧桂園服務（6098）收報7.12元，跌3.65%。
藍籌中以宏橋（1378）表現最好，升2.72%，收報7.18元；九龍倉置業（1997）表現最差，跌4.91%，收報27.1元。
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