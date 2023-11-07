報道引述6名參與者指，今次事件是一眾因素匯流而觸發，引發上海及北京當天午後出現恐慌及混亂。當中除了例行每月月尾市場對流動性有需求之外，在大型銀行力頂人民幣眨值壓力時不願拆借下，碰上業界要應付大型政府債券銷售而囤積資金，最終觸發今次事件。尤其在銀行拆借的態度表現勉強時，只能夠在當天午後在非銀行之間尋求資金扎平頭寸，有人不惜代價下拆借，扯高借貸息率。

銀科投資首席經濟師夏春表示，今次事件純為意外，致政府出重手。有不願具名的市場參與者指，隨著資金流出令系統受壓，暴露了市場的脆弱性。

人民銀行回覆路透，CEFTS正調查在10月31日的不正常交易，當中涉及若干帳戶在臨收市前以極高息率重複借入及貸出資金。

報道指，今次問題的禍根早於10月種下，尤其內地政府推動1萬億元人民幣發債計劃，並增加每批發行額度。一在上海操作的基金經理指，通常人行會透過放寬存款準備金的要求，去抵銷因為額外發債所導致的抽資情況。但是此舉亦增加人民幣下行的壓力，恐令過去數月穩定貨幣的工夫白費。

有基金經理指，央行不作為，或與顧慮到人民幣貶值有關。在交易場內，亦因此出現搶入短期資金的場面。就算向來表現穩定的銀行回購率，亦見隔夜息率由2厘抽高至8厘。

根據路透所得紀錄顯示，在10月31日下午四時，個別機構付出30至50厘高息去爭取頭寸，息率之高，為早年光大銀行（6818）及興業銀行（滬：601166）十多年前出現違約以來所未見。結果到當天下午5時收市時，仍有交易未完成甚至未能平盤。一在北京工作的基金經理指：「沒有人知道事態如何發展時，沒有人敢離開交易枱」。其形容，如果要在這個環境下去平盤，亦想避免違約，唯有尋求高息貸，對任何人來說，這是理性的做法。

事件發生後，人行介入，並且由國營銀行供應頭寸，中央國債登記結算及上海清算所更因應緊急情況重開運作，直到當晚8時30分事件方告平伏並完成清算，才結束運作。

翌日銀行及經紀業界開會跟進，人行指出機構的行為干擾了市場，他們不應太情緒化。有消息指，中國外匯交易中心告知交易員，要維持回購交易在5厘上限，任何人在10月31日參與過高息交易，均要向監管機構解釋。隨後隔夜息率回落至3厘以下。

不過有分析員認為，事後再看，相信今次緊張的局面事件與內地加緊控制貨幣有關。一在北京為基地的基金經理指，若果貨幣供應及流動性供應模式維持不變，整套系統的脆弱情況持續，料下一波錢荒會有可能再發生。

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