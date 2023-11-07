《路透社》引述知情人士指，百度（9888）早於美國今年10月收緊晶片出口限制前，8月已向華為訂購人工智能（AI）晶片，反映美國限制出口的壓力正促使中國接受華為生產的晶片，以作為英偉達（美：NVDA）產品的替代品。
報道引述知情人士指，百度為200部伺服器訂購共1,600塊華為旗下的910B Ascend AI 晶片，至10月華為已交付超過60%的訂單。另一知情人士指，該訂單總值約為4.5億元人民幣，華為將於今年底前交付所有晶片。
報道指出，百度、騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等中國科企均是英偉達的長期客戶，而此前並不知道百度是華為的AI晶片客戶。雖然今次訂單與內地頂級科企以往向英偉達訂購的數千塊晶片相比規模很少，但消息人士表示，今次訂單意義重大在於其反映部分公司或放棄向美國公司採購晶片。
百度和華為沒有回應《路透社》查詢；英偉達則拒絕評論事件。
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