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第四季「渣打中小企指數」升至 47.6仍低於中性水平

香港生產力促進局中小企支援公布2023年度第四季「渣打中小企指數」。調查結果顯示，本季綜合營商指數輕微上升0.9至47.6，但仍低於50中性水平線。

五大分項指數中，三項有所增長。「盈利表現」較上季上升3.9點，「營業狀況」上升3點，「招聘意向」上升2點，顯示中小企對本季的生意情況有所期望。

相反，「環球經濟」分項指數自今年第二季起持續下跌，累計跌 13.7點至34.6。生產力局首席創新總監張梓昌指出，此指數反映本港中小企繼續受到外圍環境挑戰。全球經濟不明朗及地緣政治局勢緊張等不穩定因素導致企業看淡「環球經濟」展望，為香港進一步復甦帶來一定壓力。

張梓昌又稱，渣打中小企指數溫和上升反映了中小企整體營商氣氛有所改善，對業務前景仍保持樂觀，相反零售業方面，指數持續下跌3.8點至43.2點，反應本地居民的消費意欲並沒有相應地增強。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，第四季「渣打中小企指數」較上季有所改善，加強了對香港經濟表現於年中有所滑落後重新加速的信心。指數反彈幅度輕微，仍未超過50中性水平線，正好顯示了中小企業仍然面臨許多挑戰。而由於本地消費將受到就業情況好轉所支持，預計指數於未來季度會繼續適度回升。

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