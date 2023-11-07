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IMF上調今年中國經濟增長預測至5.4%

國際貨幣基金組織（IMF）將中國經濟增長由5%調升至增長5.4%。據國際貨幣基金組織（IMF）指，中國經濟有望實現政府2023年的增長目標，反映新冠疫情後的強勁復蘇，預計實際GDP在2023年將增長5.4%，2024年將放緩至4.6%，原因是房地產行業持續疲軟、外部需求低迷。

對比起10月《世界經濟展望》的預測值，目前2023年和2024年的預測值均上調了0.4個百分點，原因是第三季的增長表現好過預期，以及最近發布的一系列政策。隨著產出缺口持續縮小，預計到2024年底，核心通脹將升至2.1%。從中期來看，由於生產力疲軟和人口老齡化的不利影響，預計經濟增速到2028年將逐漸下降至3.5%左右。

據IMF指，IMF赴中國代表團團長Sonali Jain-Chandra率領團隊訪問了中國，第一副總裁Gita Gopinath則參與了政策討論並會見了中國人民銀行行長潘功勝、證監會主席易會滿等。

Gopinath指出，中國房地產行業的快速擴張導致某些地區的住房供應過剩，而價格上漲帶來了住房可負擔性壓力。當局對房地產市場實施必要調整的目標是值得歡迎的。挑戰在於將經濟成本降至最低，同時控制宏觀金融穩定風險。重要的是，最近結束的中央金融工作會議宣布了中期優先工作，重點關注房地產行業、地方政府債務和中小銀行帶來的風險。

Gopinath指，當局已採取多項受歡迎的措施來支持房地產市場，但為了加快復蘇並降低轉型過程中的經濟成本，還需要採取更多行動。全面的一籃子政策措施應，包括加快不可持續經營的房地產開發商的退出；消除房價調整的障礙；提供更多中央政府資金以促進住房完工；以及幫助可持續經營的開發商修復資產負債表，適應規模縮小的房地產市場。

此外，中央政府應開展協調的財政框架改革和資產負債表重組，以解決地方政府債務壓力，包括彌合地方政府財政缺口和控制債務流量，以及制定全面的重組戰略，以降低地方政府融資平台的債務水平。

Gopinath表示，由於金融機構資本緩沖減少、資產質量風險不斷上升，金融穩定風險很高且仍在上升。為了提高金融體系的韌性並降低風險，需要嚴格執行審慎政策並加強銀行處置框架。

在房地產行業進行必要調整、開展結構性改革以解決地方政府債務問題的背景下，中國需要出台支持性的宏觀經濟政策來提振經濟活動。將財政支出轉向家庭，通過降息進一步放松政策，這些措施都將支持增長和投資。提高匯率靈活性將有助於吸收外部衝擊並加強貨幣政策傳導。

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