建築股建鵬控股（1722）公布，今年9月遇上一宗與機械收購事項有關的涉嫌欺詐事件，涉資51.7萬歐元（約450萬澳門元）。公司認為涉嫌欺詐事件是一宗個別事件，有關財務損失不會對公司日常營運造成任何重大影響。公司指，發現事件後，已向澳門警察、香港警察及美國聯邦調查局網絡欺詐科報案，並已徵詢法律顧問的意見。
公司指，今年8月建鵬向一間供應商提出進行收購建築機械的程序，機械收購事項的條款乃由建鵬與供應商以口頭及電郵通訊方式確認。
但在今年9月前後，一名冒充供應商的人士透過供應商其中一個電郵地址聯絡建鵬，並就機械收購事項進行討論。討論過程中，假供應商建議不再使用建鵬先前獲提供的付款方式，建鵬應以另一種付款方式清償應付款項。
由於假供應商使用的電郵地址與供應商曾經使用的電郵地址相符，而假供應商似乎十分熟悉建鵬與供應商先前就機械收購事項進行的磋商的詳情，因此，建鵬的員工並無察覺假供應商設下的騙局。其後建鵬將兩筆合計51.7萬歐元的付款匯入假供應商提供的指定銀行賬戶。
公司於今年10月初向真供應商查詢付款收據時獲真供應商告知，其並無自建鵬收到任何付款。建鵬於初步調查後與真供應商進行討論，並由此得知假供應商所用的電郵地址似乎是一個被盜用的電郵地址，且就真供應商而言，聲稱透過該電郵地址發出的電郵均未經授權。
公司指，一直無法收回該51.7萬歐元的付款。公司管理層認為涉嫌欺詐事件是一宗個別事件，有關財務損失不會對公司日常營運造成任何重大影響。
公司正在嚴肅對待此事，並已立即採取行動去處理這宗涉嫌欺詐事件，亦正在全力配合有關當局進行調查，亦已採取適當措施去緩減事件對公司營運及財務狀況的任何潛在影響。
具體而言，集團與第三方進行一切貨幣交易時已提高警覺，並實施了強化控制措施，在簽發任何付款授權之前驗證收款人的身份。
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