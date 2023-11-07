迅銷集團董事暨資深執行董事柳井康治表示，集團致力於減低溫室氣體排放。門店和辦公場所方面，集團目標於 2030 財年底前將溫室氣體排放量較 2019 財年減少90%。期望至2030年，旗下所有門店和辦公室100%轉用可再生能源。供應鏈方面，集團希望未來將UNIQLO和GU的原材料生產、布料製造和縫製相關的溫室氣體排放量較2019財年減少20%，而目前已初有成效，截至2022財年，已有效減低6.2%。迅銷集團將繼續與工廠密切合作，實現減排目標。

柳井康治表示，為優化整體流程，迅銷集團正在構建穩定且靈活的供應鏈系統，當中包括透過與服裝和材料生產商建立的長期合作關係擴展到供應鏈上，設置直接統一由品質、採購、生產、環境以至勞工權益的標準，從而有助實現可持續發展的長遠目標。當從成品到原材料層面對其供應鏈進行可視化後，品牌即整合其合作夥伴至精銳少數。

柳井康治又介紹稱，在商品開發方面，集團正在推出 「RE.UNIQLO 」計劃，以促進對所有UNIQLO產品的回收利用。另外，自 2020 年推出再生羽絨外套後，集團正致力於開發更多衣物回收改造商品，利用從店舖收集的舊衣物中茄士咩、羊毛和棉質物料研發新產品。