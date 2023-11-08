昨日止步3連漲的港股今早低開。恒指今早低開19點或0.12%，報17650點，大市成交金額18億元；國指今早低開2點或0.05%，報6084點。恒生科技指數開市報4045點，跌0.25%。
大型科技股個別走。阿里巴巴（9988）跌0.18%，報83元；騰訊（0700）升0.26%，報309.4元；美團（3690）升0.26%，報115.8元；小米（1810）升0.38%，報15.88元；百度（9888）開市報105.8元，跌0.56%；快手（1024）開市報58元，升0.26%；京東（9618）開市報103.6元，跌0.96%；網易（9999）開市報172元，跌1.15%。
部分汽車股偏軟。吉利（0175）開市報9.74元，跌0.31%；廣汽集團（2238）開市報3.75元，跌0.53%；小鵬（9868）開市報66.8元，跌3.26%；理想汽車（2015）開市報155.8元，跌0.06%；東風集團股份（0489）開市報3.57元，跌0.28%。
國際油價下跌，三桶油股個別發展。石化（0386）升0.25%，報4.03元；中石油（0857）跌0.98%，報5.04元；中海油（0883）跌1.4%，報12.64元。
藍籌中以安踏（2020）表現最好，升1.81%，報92.65元；聯想（0992）跌2.19%，報9.36元，是跌幅最大的藍籌。
領展（0823）、微博（9898）等公司今日公布業績，前者開市跌0.53%，報37.7元；後者無成交，報95.8元。
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