moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

印度行業領袖撐年輕人每周工作70小時 批Work-life Balance是西方的觀念

有「印度比爾蓋茨」之稱，英國首相辛偉誠岳父納拉亞納·穆爾蒂（Narayana Murthy）早前表示，若印度年輕人想看到印度成為全球經濟強國，他們需要每周工作70小時，有關言論引起極大爭議。不過，《CNBC》報道，印度許多產業領袖非常認同穆爾蒂的說法，並稱「工作與生活平衡」（Work-life Balance）是「非常西方」的觀念。

報道引述印度軟件開發公司Xeno創辦人Ayushmaan Kapoor表示：「如果你想要成為第一，想要成為最好，年輕人就必須在工作上付出努力和時間。」Ayushmaan Kapoor補充：「印度確實與美國及中國競爭，如果我們想取得偉大成就，我們必須付出時間及作出犧牲。」

Ayushmaan Kapoor又指，已開發國家擁有良好的經濟實力和資產，「可在未來100年有所依靠」，但印度已損失大量時間，「每位人民都需要投入一定時間來促進經濟發展。」

他鼓勵員工從事副業，每周70小時「無論是在同一個組織工作、從事2到3份工作，或是從事副業……你都有付出努力。」

印度人平均每周工作47.7小時

根據國際勞工組織（ILO），印度人目前平均每周工作47.7小時，高於美國的36.4小時、英國35.9小時和德國34.4小時。印度工時亦比中國的46.1小時、新加坡42.6小時和日本36.6小時等其他亞洲國家要高。

穆爾蒂早前批評，印度年輕人從西方養成「不太理想的習慣」，批評年輕人不夠勤奮。他在一次podcast訪談中表示，印度的工作生產力是世上最低的國家之一，年輕人必須認為「這是我的國家，我想每周工作70小時」，年輕人必須是能夠滿懷熱情建設國家的人。

相關報道

印度富豪批年輕人生產力低 倡每周工作70小時報國

 