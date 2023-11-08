報道引述印度軟件開發公司Xeno創辦人Ayushmaan Kapoor表示：「如果你想要成為第一，想要成為最好，年輕人就必須在工作上付出努力和時間。」Ayushmaan Kapoor補充：「印度確實與美國及中國競爭，如果我們想取得偉大成就，我們必須付出時間及作出犧牲。」

Ayushmaan Kapoor又指，已開發國家擁有良好的經濟實力和資產，「可在未來100年有所依靠」，但印度已損失大量時間，「每位人民都需要投入一定時間來促進經濟發展。」

他鼓勵員工從事副業，每周70小時「無論是在同一個組織工作、從事2到3份工作，或是從事副業……你都有付出努力。」

印度人平均每周工作47.7小時

根據國際勞工組織（ILO），印度人目前平均每周工作47.7小時，高於美國的36.4小時、英國35.9小時和德國34.4小時。印度工時亦比中國的46.1小時、新加坡42.6小時和日本36.6小時等其他亞洲國家要高。

穆爾蒂早前批評，印度年輕人從西方養成「不太理想的習慣」，批評年輕人不夠勤奮。他在一次podcast訪談中表示，印度的工作生產力是世上最低的國家之一，年輕人必須認為「這是我的國家，我想每周工作70小時」，年輕人必須是能夠滿懷熱情建設國家的人。

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