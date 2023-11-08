恒指半日反覆走高，半日微升8點或0.05%，報17678點，大市成交金額448億元；國指跌3點或0.06%，報6083點。恒生科技指數收報4062點，升0.16%。
大型科技股多數上漲，阿里巴巴（9988）收報82.9元，跌0.3%；騰訊（0700）收報311.4元，升0.91%；美團（3690）收報115.7元，升0.17%；小米（1810）一度創52周高，見16.4元，收報16.22元，升2.53%；網易（9999）收報174.5元，升0.29%；百度（9888）收報105.9元，跌0.47%；快手（1024）收報58.4元，升0.95%；京東（9618）收報103.7元，跌0.86%。
百度向華為採購昇騰晶片，AI晶片國產替代有望加速，晶片股向上。中芯國際（0981）收報24.75元，升3.13%；華虹半導體（1347）收報58.4元，升0.95%；晶門半導體（2878）收報0.345元，升1.47%；ASMPT（0522）收報69.6元，升0.14%。
隔夜油價大跌，三桶油齊挫。中石化（0386）收報4.01元，跌0.25%；中石油（0857）收報5元，跌1.77%；中海油（0883）收報12.54元，跌2.18%。
汽車股普遍下跌，吉利（0175）收報9.58元，跌1.94%；小鵬（9868）收報64.65元，跌6.37%；理想汽車（2015）收報152.3元，跌2.31%；蔚來（9866）收報61.3元，跌1.92%；零跑（9863）收報32.95元，跌3.65%。
生物科技股持續活躍，中生製藥（1177）收報3.58元，升4.37%；藥明生物（2269）收報51.45元，升4.68%，為表現最好藍籌；翰森製藥（3692）收報15.14元，升3.27%；國藥控股（1099）收報19.32元，升2.55%。
藍籌中以聯想（0992）表現最弱，收報9.23元，跌3.55%。
其他報道
馬斯克徵40歲以下志願者 需同意切除少部分頭骨並讓微型晶片植入大腦