Chris Gradel表示，他們最近從大行聘請新任技術總監，他們一家從紐約搬到香港，香港也有很好的本地人才庫，他指新加坡「已是自身成功的受害者，現在在那裡遇到了信心瓶頸（faith bottlenecks），但在香港並沒有遇到。」

Marshall Wace首席投資官兼主席Paul Marshall則指，香港在2014年開通滬港通，顯然是通往中國內地的門戶。內地市場流動性為僅次於美國，對他們是很大而重要的市場，該行在新加坡和上海也設有辦事處，但香港仍然是最大的亞洲辦事處，他認為中國在進一步放鬆管制和機遇方面還有很多事情要做。

Paul Marshall指多年來，中國是最提供最多Alpha（跑贏市場）的收益，他們從中國獲得兩位數的Alpha值收益。雖然今年比較困難，但大多數年份都是一個非常好的超額回報市場。

Chris Gradel則指市場對內地市場信心仍然相當低，但他建議「當你懷疑中國時，就去中國一趟」，他指上周在杭州對當地電動車、創新感到震驚，他認為內地經濟實際更具韌性。

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