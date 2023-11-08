該公司於2020年9月17日發行本金總額7.5億美元年息為2.625厘之優先票據。票據將於2030年9月17日到期（除非提早贖回）。截至今日，尚未償還的票據本金總額為7.5億美元。

收購要約於今日開始，除非公司全權酌情決定延期或提早終止，否則將於今年12月8 日下午5時（紐約時間）結束。

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新奧能源表示，提出收購要約屬集團資產負債表管理活動的一部分，旨在減少集團尚未償還的以非功能性貨幣計價的債務，從而降低匯兌風險及優化集團的資本結構。公司相信，收購要約為持有人提供獲取票據的流動性的契機。