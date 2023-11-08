余偉文表示，今年峰會約有300人參加，來自170個環球金融機構，除了行政總裁外，也有亞洲區或經營部門的環球主管，他們都是公司決策者，可以決定亞洲區資源分配和向客戶作出推薦，當他們親身來到明白香港機遇，對香港和內地有信心，自然會將香港作為投資內地以至亞洲的平台，當時機適合將資金帶來香港，他指今年已有不少大型會議舉行，將客戶帶到香港。

除了出席公開論壇的來賓，余偉文表示也有數間最大的瑞士私人銀行主管來港，當局昨日下午安排他們與財庫局、證監會和投資推廣署舉辦圓桌會議，介紹香港家族辦公室近兩年政策措施，吸引他們推薦客戶在港設總部。另外，當局為退休基金和主權基金組織圓桌會議交流投資經驗。

去年峰會標誌香港開始復常，在疫情後將投資者帶回香港，今年則是慶祝金管局成立30周年，往後舉辦與否正在檢視中，收集參與者意見。他指近年香港在外地形象偏向負面，近百名高層到來已是對香港投下信心一票，他們在台上認同香港作為金融中心對其業務重要性，以及長遠投資內地的信心，對此相當鼓舞。

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