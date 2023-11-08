許正宇稱，環球的主要股票市場，包括內地滬深交易所、紐約、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹等歐美證券市場，以至日本、新加坡等亞洲市場，均可在惡劣天氣下維持交易。就提升香港股市的競爭力，市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將越來越大。政府相信推動惡劣天氣下維持證券及期貨市場運作，將可回應全球投資者的訴求，為投資者提供更大的便利和價格確定性，提升香港的競爭力。

許正宇又指，政府了解落實惡劣天氣下的交易安排將需解決各項技術事宜和提供配套支援，亦需各個持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等配合。就此，港交所和監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式與業界代表就不同具體事宜進行溝通，以充分掌握相關界別的實際情況和協調不同的操作需要。

早於上月中，許正宇曾於電視節目上表示，當局正研究於惡劣天氣下的市場交易安排，若經市場充分討論後認為其方案可以接受，則希望盡快落實，於今年內得出方案。

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