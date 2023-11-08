文章日期：2023年11月8日 15:53
標普發表報告預測，今年本港樓價將下跌5%至10%，預計明年住宅市道仍艱難。
標普表示，經濟增長放緩、利率上升和供應過剩為市場帶來沉重壓力，預計本港房企可以承受最多20%的價格回調。
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