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恒指收跌101點 中國平安跌逾5%藍籌最差 內房股抽升 碧桂園漲12% 恒大急飈28%

恒指午後跌幅加劇，日中最多跌132點，低見17537點，收市跌101點或0.58%，報17568點，大市成交金額941億元，較上日增加5.04%；國指跌47點或0.78%，報6039點。恒生科技指數收報4020點，跌0.86%。

大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌0.78%，收報82.5元；騰訊（0700）跌0.06%，收報308.4元；美團（3690）跌0.43%，收報115元；小米（1810）逆市升2.02%，收報16.14元；京東（9618）跌0.86%，收報103.7元；網易（9999）跌0.11%，收報173.8元；百度（9888）收報105.4元，跌0.94%；快手（1024）收報57.4元，跌0.78%。

內險股延續下跌勢頭，中國平安（2318）否認遭中國政府要求收購碧桂園（2007），平保收報38.5元，跌5.41%，是跌幅最大的藍籌。其餘內險股方面，中國人壽（2628）收報10.66元，跌2.38%；中國太平（0966）收報7.23元，跌1.09%；中國太保（2601）收報17.02元，跌3.51%；新華保險（1336）收報16.96元，跌1.4%。

內房股尾市抽升。潤地（1109）升0.68%，收報29.75元；碧桂園收報0.83元，升12.16%；同系碧桂園服務（6098）升8.85%，收報7.75元，是升幅最大的藍籌；合景泰富（1813）收報0.81元，升5.19%；恒大（3333）收報0.305元，升28.15%；萬科（2202）收報8.34元，升3.22%；佳兆業（1638）收報0.208元，升8.33%；世茂集團（0813）收報0.67元，升11.67%；遠洋集團（3377）收報0.455元，升9.64%。

隔夜油價大跌超4%，石油股疲軟。中石化（0386）跌0.5%，收報4元；中石油（0857）跌2.16%，收報4.98元；中海油（0883）跌2.5%，收報12.5元。

領展（0823）中午公布中期業績，可分派總額增1.7%，每基金單位分派約1.3元，收市升1.32%，收報38.4元。

 

 

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