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金融峰會丨貝萊德：中國市場長線具龐大機遇

貝萊德高級董事總經理兼全球客戶業務主管Mark Wiedman出席金融峰會時表示，中國是第二大資產市場，目前市場較受政策影響，但隨着市場持續發展，相信未來將發展為以市場主導的市場，認為中國市場長線具龐大機遇，惟短期市場仍受本地消費者信心影響，至於美國債務問題，此因素已於市場反映，現時市場並不太關注此因素。

對於美息或會較長時間處於較高水平(higher for longer)，資本集團候任主席兼行政總裁Mike Gitlin表示，過去美息長時間處於低水平，現時金融市場中有整整一代人從未經歷過高息環境，低息環境不再確會為環球投資市場帶來挑戰，市場普遍預期息口即將見頂下，認為投資者可留意債券市場的投資機會，尤其是於美國聯儲局最後一次加息及第一次減息之間。

Mike Gitlin並指，除低息環境出現轉變，投資者以美元資產為主的習慣或會改變，由於去全球化及重整供應鏈等因素，有望帶動美元以外的資產表現，吸引投資者分散投資於環球債券及環球股市。

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