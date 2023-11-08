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領展：準收購項目價錢回歸合理水平 料明年是機會之年

領展（0823）管理層今午會見傳媒，集團主席兼獨立非執行董事聶雅倫表示，淨負債約18%，加上之前已經供股集資，而可供物色收購的項目的價錢復歸合理，因此形容明年會是集團的「機會之年」。

他又指出，集團引入第三方資本伙伴的計劃，對集團屬重要的策略。行政總裁王國龍補充，集團在新加坡完成收購商場組合後，有幫助賣方提供管理，亦會留意第三方的資產管理項目。原先他們有意在新加坡的物業引入其他資本基金，只是受到市場環境改變影響，但是仍然會繼續推進有關策略。

王國龍又指，領展將來可以推動自己擁有的物業出售部份權益，或可能以細股東形式兼參與管理，甚至引進一些基金投資，及設計架構找來私募基金參與投資等等，目前正籌備中，料仍然需時去籌備。

他不諱言，已經持續一段時間處於高息環境，業主及投資者均願意調整價錢去出售項目，因此多了項目給他們去看。儘管如此，付出的成本亦高了，因此他們對投資目標的要求亦有變。目前他們會陸續去視察潛在項目，但是未到落實公布時。

在香港零售物業續租方面，領展在上半年續租租金調整率達到8.7%，首席營運總裁（中國內地除外）卓格理表示，暫時他所見，下半年的續租升幅不會超越上半年，在出租率處於98%，加上租戶銷售仍然有增長，整體租金對銷售比例又處於可持續得到的12.4%下，他相信這足以支持下半年續租租金保持溫和增長。他們亦有在個別商場推動晚市消費，冀推動更多消費。

至於內地商場方面，雖然面對不少競爭，但是首席財務總監黃國祥指出，在內地經濟增長達4%至5%，加上在匯率因素驅動下，跨境消費持續，內地的商場服務亦繼續改進，集團位於內地商場因應調整餐飲租戶組合，加上位於天河的商場完成資產提升計劃後有望增加競爭力，料會推動人流增加及回復至疫情前。王國龍又指，港人增加北上消費，香港商場亦需要做些事情去配合，方便顧客日常消費，增加吸引力，例如看可否提供適合一家大細的活動，增加吸引力。另一方面，人民幣走弱，亦令來港消費情況削弱，因此要視乎將來環境調整而定，才吸引到多些消費回來。

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