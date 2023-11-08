德昌電機（0179）公布截至9月底止中期業績，股東應佔溢利上升115%至 1.2億美元（下同），中期股息維持每股 17 港仙，可以股代息，若撇除與匯率變動相關的未變現收益或虧損以及重組費用之淨影響，基本淨溢利上升66%至1.3億元，期內營業額升9%至19.37億元。
主席及行政總裁汪穗中表示，期內錄得穩固的營業額增長，尤其汽車零部件部門，帶動回報至更可觀的盈利水平並產生現金流，但對於因近期通脹加劇而受到嚴重影響的部分業務， 仍需努力收回成本。
不過他表示，儘管上半年業績令人振奮，但仍有理由需要持審慎態度。於汽車行業，銷售因疫情過後供應鏈限制減退而產生的增長率出現放緩，並逐漸被利率高企、信貸收緊及新車型價格等憂慮所取代。
同時，由於多個主要經濟體各出其謀，避免經濟陷入衰退，工商用產品組別的消費者及工業分部持續疲弱。而根據目前的貿易狀況，集團全年仍按軌道達致營業額增加介乎 5%至 7%之間，屬財政年度的最初預算範圍內。
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