信宸過去與中信和凱雷一同收購麥當勞中國業務，張懿宸指從內地麥當勞5000至6000間分店數據，今年業務有兩成增長，認為基本消費不太受到影響。他指中國經濟增速已不再是以前的10%，而是減慢到3%至5%，目前內地市場開始成熟，私募股權適合回到收購控制股權的策略。

對於私募基金在內地的業務機會，張懿宸指不少跨國企業希望降低中國內地業務以減低地緣政治影響，但亦不想完全離開，他們希望尋找本地合作夥伴，以幫助他們在內地發展。對於不少內地企業，因為槓桿率過高需要出賣資產去槓桿化，另外第一代內地企業家接近退休，因為以往實行一孩政策，若下一代不想接手便要出售公司，均為他們帶來機會。

高瓴投資管理創始人兼董事長張磊則指，估值下降為投資者提供更好的估值，未來數年或是亞洲私募股權的最佳年份，他又指最好的公司是在最具挑戰性的時期建立，這段時間內或會見到偉大的公司正在誕生。

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