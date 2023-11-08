對於中國市場機遇，普洛斯GLP聯合創始人及首席執行官梅志明認為，現時中國市場資產價值具吸引力，不乏投資機會，即使是過去10年的日本市場，經濟增長緩慢，市場中亦存在可提供吸引回報的投資項目。

儘管今年ESG基金表現強差人意，格羅夫納資本管理董事局主席兼行政總裁Michael Sacks表示，仍看好此類基金前景，基於當中不少主題如綠色能源轉型，具長線發展趨勢支持。

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