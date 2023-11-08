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金融峰會丨橡樹資本：低息環境不再利好債券表現

橡樹資本聯席董事長Howard Marks在金融峰會上指，環球投資市場或正經歷第三次巨變(Sea Chage)，是次巨變主要原於低息環境不再，理論上利率下降，將利好資產表現，債券是其中之一，目前高息債券可提供約9厘的回報，投資回報不遜於股票，認為是次巨變下，投資者可根據自身風險承受能力，提升投資組合內的債券資產比重。

對於中國市場機遇，普洛斯GLP聯合創始人及首席執行官梅志明認為，現時中國市場資產價值具吸引力，不乏投資機會，即使是過去10年的日本市場，經濟增長緩慢，市場中亦存在可提供吸引回報的投資項目。

儘管今年ESG基金表現強差人意，格羅夫納資本管理董事局主席兼行政總裁Michael Sacks表示，仍看好此類基金前景，基於當中不少主題如綠色能源轉型，具長線發展趨勢支持。

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