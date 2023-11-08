撇除匯兌因素後，adidas上季於大中華區銷售按年升5.7%；亞太區及拉丁美洲銷售按年升6.8%及12.8%；北美則按年跌8.8%；歐洲、中東及非洲（EMEA）銷售按年升1.9%。集團表示，北美銷售受庫存上升所影響，該地區的批發收入按年下跌雙位數，DTC銷售額按年有所上升。

集團預期，今年全年撇除匯兌因素後，收入錄得低單位數跌幅，早前預期為中單位數跌幅；營業虧損預計為1億歐元。

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