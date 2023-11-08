moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

Adidas上季收入按年跌6.4% 料全年收入跌低單位數

adidas（美：ADDYY）公布今年9月底第三季業績，期內收入按年下跌6.4%至5.99億元歐元，撇除匯兌因素就按年增長1%。集團第三季經營利潤為4.09億歐元，按年跌27.5%；持續經營淨利為2.7億歐元，去年同期為6,600萬歐元。

撇除匯兌因素後，adidas上季於大中華區銷售按年升5.7%；亞太區及拉丁美洲銷售按年升6.8%及12.8%；北美則按年跌8.8%；歐洲、中東及非洲（EMEA）銷售按年升1.9%。集團表示，北美銷售受庫存上升所影響，該地區的批發收入按年下跌雙位數，DTC銷售額按年有所上升。

集團預期，今年全年撇除匯兌因素後，收入錄得低單位數跌幅，早前預期為中單位數跌幅；營業虧損預計為1億歐元。

其他報道

金融峰會丨橡樹資本：低息環境不再利好債券表現

金融峰會|信宸：明年內地經濟仍在復蘇階段 惟基本消費所受影響不大

德昌電機半年盈利升1.2倍 中期息維持17仙

領展：準收購項目價錢回歸合理水平 料明年是機會之年

若拍自傳電影會找誰主演？ 英偉達CEO黃仁勳笑言：希望這位巨星扮演我

金融峰會丨貝萊德：中國市場長線具龐大機遇

中電信與五家外企達成採購合作意向

恒指收跌101點 中國平安跌逾5%藍籌最差 內房股抽升 碧桂園漲12% 恒大急飈28%

標普料今年本港樓價最多跌一成 預計明年住宅市道仍艱難

標普上調美團評級至「BBB」 本地商業業務表現強勁

許正宇：本月就惡劣天氣開市公眾諮詢

馬斯克：Neuralink正開發視覺晶片 數年內準備就緒

滬指連跌兩日 深證成指曾失守1萬點大關

傳被中國政府要求接手碧桂園 中國平安否認 股價曾插近6%

新奧能源要約購買最多1.5億美元2030年到期優先票據

平安壹賬通伙富衛香港 結合銀保科技及數據簡化商戶貸款申請及審批流程

人行潘功勝：全年5%經濟增長目標可達成 有能力維護外匯市場穩定

受惠旅遊業復甦 健倍苗苗料中期多賺3倍

韓國據報考慮引入沽空熔斷機制

【有片：埋身擊】納指期貨處於下跌通道頂部 倘突破阻力或進一步上升

金融峰會丨太盟：香港吸人才無問題 兩制好重要

領展中期可分派總額增1.7% 每基金單位分派約1.3元