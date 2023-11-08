長和（0001）公布旗下間接全資附屬公司CKHGT截至9月底止業績，第三季收入按年微跌0.3%至25.62億（歐元，下同）（約213.76億港元）、按季升3.8%；毛利按年升2.9%至18.61億元（約155.27億港元）、按季升2.5%。
公司表示，今年首9個月收入按年升0.66%至74.79億元，毛利升3%至54.23歐元。活躍客戶按年升2.56%至4410萬戶，合約客戶流失率與去年同期相若，為1.2%。至於資本開支，按年跌28%至12億元，其中金額不包括牌照費。同時，債務淨額跌8.9%至20億歐羅。
按地區劃分，該公司英國業務第三季收入按年跌1.83%至6.44億英鎊、按季則升4.38%。毛利按年升8.84%至4.31億英鎊、按季升2.86%。期內，資本開支按年大跌69.26%至7500萬英鎊、按季跌44.44%。今年首9個月，活躍客戶人數按年增4%至1073.5萬戶，ARPU淨額按年增1.23%至13.21英鎊。
其他報道
金融峰會|信宸：明年內地經濟仍在復蘇階段 惟基本消費所受影響不大
若拍自傳電影會找誰主演？ 英偉達CEO黃仁勳笑言：希望這位巨星扮演我
恒指收跌101點 中國平安跌逾5%藍籌最差 內房股抽升 碧桂園漲12% 恒大急飈28%
平安壹賬通伙富衛香港 結合銀保科技及數據簡化商戶貸款申請及審批流程
人行潘功勝：全年5%經濟增長目標可達成 有能力維護外匯市場穩定
【有片：埋身擊】納指期貨處於下跌通道頂部 倘突破阻力或進一步上升