勝利證券與虛擬資產投研機構EMC Labs宣布，雙方已簽訂諒解備忘錄，計劃利用雙方的優勢，當中包合規性、資料採擷和週期判斷能力，希望未來為投資者提供基於合規體系整體目標和要求的比特幣基金產品。
勝利證券執行董事陳沛泉表示，他們許多客戶已經傳承了三代以上，超過60%的客戶與他們共同度過了超過5年的時間。他們亦注意到很多客戶對虛擬資產的興趣日益增長，因此，我們希望提供更多配合市場需求品的產品以供他們選擇。
另一方面，EMC Labs是資料採擷和產業研究雙驅動的科技金融公司，由資深虛擬資產投資者和資料科學家聯合創立。EMC Labs在創立以來已經投入大量資源用於BTC網路鏈上的資料採擷及指標編制。
EMC Labs聯合創辦人商思林稱：「比特幣誕生14年以來，比特幣已積累了上億級的位址及行為資訊，通過深入資料採擷，我們可以洞察市場結構和週期波動的本質，進而獲取週期內不同階段的轉折信號。這是我們策略的與眾不同之處。」。
勝利證券與EMC Labs在虛擬資產的合規、風控、投研和資料採擷等方面具有高度互補性。這使得勝利證券與EMC Labs能夠共同發揮各自的優勢，為該基金及其客戶提供卓越的服務，並為投資者在未來的市場中創造新的機遇和價值。
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