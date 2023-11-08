勝利證券執行董事陳沛泉表示，他們許多客戶已經傳承了三代以上，超過60%的客戶與他們共同度過了超過5年的時間。他們亦注意到很多客戶對虛擬資產的興趣日益增長，因此，我們希望提供更多配合市場需求品的產品以供他們選擇。

另一方面，EMC Labs是資料採擷和產業研究雙驅動的科技金融公司，由資深虛擬資產投資者和資料科學家聯合創立。EMC Labs在創立以來已經投入大量資源用於BTC網路鏈上的資料採擷及指標編制。

EMC Labs聯合創辦人商思林稱：「比特幣誕生14年以來，比特幣已積累了上億級的位址及行為資訊，通過深入資料採擷，我們可以洞察市場結構和週期波動的本質，進而獲取週期內不同階段的轉折信號。這是我們策略的與眾不同之處。」。

勝利證券與EMC Labs在虛擬資產的合規、風控、投研和資料採擷等方面具有高度互補性。這使得勝利證券與EMC Labs能夠共同發揮各自的優勢，為該基金及其客戶提供卓越的服務，並為投資者在未來的市場中創造新的機遇和價值。

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