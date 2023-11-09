美股個別走，港股ADR指數按比例計算，預計恒指今早高開27點，報17,596點。夜期無升跌，收報17624點，高水56點。
個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報309.67元，較港收市價升0.41%。阿里巴巴（9988）ADR折合報82.83元，較港收市價升0.4%。匯豐（0005）ADR折合報58.74元，較港收市價高2.14%。美團（3690）ADR折合報115.53元，較港收市價高0.46%。
華虹半導體（1347）、理想汽車（2015）、宏利金融（0945）、日清食品（1475）、中芯國際（0981）等今日公布業績。
減肥藥概念股：禮來減肥藥獲美國批准，股價創新高。
汽車股：中國10月汽車銷量創五個月來最大增幅。電動車佔所有新車銷量的近38%，為12個月來最高。
特斯拉概念股：特斯拉中國證實周四將上調Model 3和Model Y長續航版車價。
雅居樂 （3383）：子公司將虧損出售旗下馬來西亞住宅項目公司的全部股權。
中國平安 （2318）：集團稱不再持有碧桂園（2007）的股份，而且沒有收購碧桂園的計劃。
萬科 （2202）：萬科據悉向投資者透露，將使用自有資金和境外貸款償付2024年到期境外債。