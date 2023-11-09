moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升27點 夜期高水56點 禮來減肥藥獲批 關注其中國供應商和同行

美股個別走，港股ADR指數按比例計算，預計恒指今早高開27點，報17,596點。夜期無升跌，收報17624點，高水56點。

個股ADR方面，騰訊（0700）ADR折合報309.67元，較港收市價升0.41%。阿里巴巴（9988）ADR折合報82.83元，較港收市價升0.4%。匯豐（0005）ADR折合報58.74元，較港收市價高2.14%。美團（3690）ADR折合報115.53元，較港收市價高0.46%。

焦點股份及板塊

華虹半導體（1347）、理想汽車（2015）、宏利金融（0945）、日清食品（1475）、中芯國際（0981）等今日公布業績。

減肥藥概念股：禮來減肥藥獲美國批准，股價創新高。

汽車股：中國10月汽車銷量創五個月來最大增幅。電動車佔所有新車銷量的近38%，為12個月來最高。

特斯拉概念股：特斯拉中國證實周四將上調Model 3和Model Y長續航版車價。

雅居樂 （3383）：子公司將虧損出售旗下馬來西亞住宅項目公司的全部股權。

中國平安 （2318）：集團稱不再持有碧桂園（2007）的股份，而且沒有收購碧桂園的計劃。

萬科 （2202）：萬科據悉向投資者透露，將使用自有資金和境外貸款償付2024年到期境外債。