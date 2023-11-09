恒指今早小幅低開15點或0.09%，報17553點，大市成交金額17億元；國指今早高開4點或0.07%，報6044點。恒生科技指數開市報4037點，升0.42%。
大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）無升跌，報82.5元；騰訊（0700）跌1.1%，報305元；美團（3690）跌0.43%，報114.5元；小米（1810）升1.12%，報16.32元；京東（9618）跌0.48%，報103.2元；網易（9999）升1.27%，報176元；百度 （9888）升0.09%，報105.5元。
10月新能源乘用車市場零售年增37.5%，部分汽車股小幅走高。理想汽車（2015）今日公布業績，開市報153.8元，升3.01%；比亞迪（1211）開市報246元，升0.08%；零跑（9863）開市報32.85元，升0.31%；廣汽集團（2238）開市報3.74元，升0.27%；長城汽車（2333）開市報11.6元，跌0.68%。
禮來減肥藥獲美國批准，禮來的中國供應商信達生物（1801）開市報47.4元，升0.53%；君實生物（1877）開市報22.5元，跌0.44%。同行聯邦製藥（3933）開市報8.15元，跌0.12%；麗珠醫藥（1513）無成交，報23.5元。
藍籌中中升（0881）表現最好，開市升2%，報20.4元；碧桂園服務（6098）跌1.94%，報7.6元，是跌幅最大的藍籌。
新股方面，喜相逢（2473）首日上市，大幅高開98.18%，報2.18元。