中國國家統計局公布，中國10月CPI按年跌0.2%，預期跌0.1%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.5%；食品價格下降4.0%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.2%。
今年首10個月，全國居民消費價格較上年同期上漲0.4%。
10月，全國居民消費價格較上季下降0.1%。 其中，城市下降0.1%，農村下降0.1%；食品價格下降0.8%，非食品價格持平；消費品價格下降0.1%，服務價格下降0.1%。
按年比，食品煙酒類價格下跌2.1%，影響CPI下降約0.61個百分點。食品中，畜肉類價格下降17.9%，影響CPI下降約0.66個百分點，其中豬肉價格下降30.1%，影響CPI下降約0.55個百分點；蛋類價格下降5%，影響CPI下降約0.04個百分點；鮮菜價格下降3.8%，影響CPI下降約0.08個百分點。
另外，中國10月PPI按年跌2.6%，按月持平，預期跌2.7%。工業生產者購買價格較去年同期下降3.7%，較上季上漲0.2%。
今年1至10月平均，工業生產者出廠價格較去年同期下降3.1%，工業生產者購買價格下降3.6%。
月內，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降3.0%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約2.35個百分點。 其中，採掘工業價格下降6.2%，原物料工業價格下降2.3%，加工工業價格下降3.0%。 生活資料價格下降0.9%，影響工業生產者出廠價格總水準下降約0.24個百分點。 其中，食品價格下降1.2%，衣著和一般日用品價格均上漲0.4%，耐用消費品價格下降2.0%。
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