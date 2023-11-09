報告審視香港另類資產的發展現況， 評估政府目前對另類資產的政策支持， 並提出令香港鞏固基礎及迎接未來行業機遇的建議。

報告指出，為配合另類投資市場的發展，香港政府應考慮進一步改革基金規例， 增強香港作為基金管理樞紐的吸引力和優勢， 並確保香港成為區內基金持有及管理投資的首選地點。

港府已明確表示有意支持資產管理行業， 並在過去數年透過統一基金豁免制度（UFE） 推出一系列鼓勵措施和政策。政府在2023年的《財政預算案》 中宣佈將檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施。 為了吸引基金考慮以香港作為亞洲區內管理和持有投資的基地， 政府必須讓業界清楚了解，當基金投資者取回投資收益時， 基金不會為所持有的投資而繳納額外稅務招致損失。

若統一基金免稅制度的改革能為在香港管理的投資提供更明確的免稅 待遇，政府將會受惠。 雖然統一基金免稅制度能為公共或零售基金以及大多數對沖基金提供 明確的豁免，但對其他資產類別則不太明確。 政府若能列出一份不符合豁免條件的投資清單，例如房地產項目， 將會增加清晰度和確定性。政府可以明確指示， 私人信貸和債務基金的利息和其他回報被納入統一基金免稅制度。

此外，為了促進私募股本管理公司的發牌程序， 並讓市場認識到該類公司只服務專業投資者， 香港證監會若能簡化私募基金和其他類似另類資產管理公司的發牌程 序，將對業界發展帶來更大幫助。畢馬威和AIMA亦建議政府將開 放式基金公司（OFC）和有限合夥基金（LPF） 的投資納入新的「資本投資者入境計劃」， 以進一步推動私募基金行業， 並鼓勵更多基金在香港設立該類投資工具及其管理公司。

畢馬威中國香港區另類投資主管合夥人包迪雲（Darren Bowdern）表示，香港的資產管理規模超過35萬億港元， 同時也是亞洲區內投資專家最集中的地方。因此， 香港擁有成為亞洲領先資產管理中心的優勢， 我們相信香港的另類投資行業前景亮麗。然而， 行業要繼續繁榮發展，香港不能原地踏步。 我們認為透過稅制改革及建立更包容的發牌制度， 可以清除發展障礙， 並吸引更多另類資產管理公司在香港推出不同種類的基金產品。

AIMA香港區董事總經理及亞太區聯席主管貝元生（Michael Bugel）表示，隨著投資者需求的變化，香港的監管框架也必須隨之變化， 以確保蓬勃發展的另類資產類別能繼續在香港找到一個具有競爭力的 穩健家園。畢馬威與AIMA相信， 透過對香港的附帶權益稅制及投資基金稅制進行現代化改造， 香港可以更有效地參與競爭， 並保持其作為亞洲另類投資管理地的吸引力，尤其是在「後COVI D」時代。

其他報道

小米一度飈5% 創去年2月以來新高 邁向七連升

宏利香港及澳門第三季新造業務價值升兩成 核心盈利增50%

美對沖基金Citadel創辦人：世界面臨結構性變化 和平紅利已走到盡頭

美聯儲據報調查大摩國際財富管理業務

越秀地產擬發行5.1億人幣有擔保票據

中國通縮再現 10月CPI按年跌0.2% 略遜預期 PPI跌2.6% 稍勝預期

內地今公布10月CPI A股三大指數低開

恒指小幅低開15點 理想汽車績前高開3% 喜相逢首掛飈98%

宏利上季核心盈利漲28%新造業務價值升15% 派息0.365加元

銀娛第三季經調整EBITDA升5.8倍至28億元

春華資本胡祖六：企業家不確定中國是否繼續改革 遂選擇「躺平」

美高梅中國第三季EBITDA虧轉盈

港股ADR升27點 夜期高水56點 禮來減肥藥獲批 關注其中國供應商和同行

李顯龍：中國希望統一 但不會無故襲擊台灣

鮑威爾促局方應靈活地作出經濟猜測 道指跌40點