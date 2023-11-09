報道指，Neuralink計劃明年為11人進行手術，到2030年將為2.2萬多人進行手術。 該公司估計，每一次手術的費用約為1.05萬美元，預計5年內年收入將高達1億美元。

據報，理想候選人是年齡40歲以下四肢癱瘓的成年人。志願者需同意讓外科醫生切除一塊頭骨，以便讓一個機械人把一系列電極和超細電線接入大腦。當機械人完成工作後，失去頭蓋骨的部分將被覆上一塊25美分硬幣大小的電腦晶片，該晶片需要停留於大腦數年，以分析和讀取志願者的腦活動，然後將信息以無線傳輸的方式送至附近的筆記型電腦或平板電腦。

馬斯克徵40歲以下志願者 需同意切除小部分頭骨並讓微型晶片植入大腦

報道提到，有關技術的突破，可能先惠及醫療產業，不僅能治療癲癇、柏金遜等腦功能障礙疾病，亦可用於輔助治療漸凍症、癱瘓等肢體無法活動的患者。

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