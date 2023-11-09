恒指半日跌54點或0.31%，報17513點，大市成交金額413億元；國指跌13點或0.23%，報6026點。恒生科技指數收報4021點，升0.03%。
大型科技股普遍走低，阿里巴巴（9988）跌0.79%，收報81.85元；騰訊（0700）跌0.91%，收報305.6元；美團（3690）跌0.17%，收報114.8元；小米（1810）邁向七連升，半日升1.98%，收報16.46元；京東（9618）跌1.74%，收報101.9元；網易（9999）升1.84%，收報177元；百度（9888）收報104.1元，跌1.23%； 快手（1024）收報57.25元，跌0.26%。
昨日尾市抽升的內房股，今早回吐。潤地（1109）跌3.03%，收報28.85元；碧桂園（2007）收報0.77元，跌7.23%；合景泰富（1813）收報0.74元，跌8.64%；恒大（3333）收報0.28元，跌8.2%；萬科（2202）收報8.01元，跌3.96%；融創（1918）收報2.16元，跌5.68%；佳兆業（1638）收報0.196元，跌5.77%；世茂集團（0813）收報0.62元，跌7.46%；雅居樂（3383）收報0.82元，跌5.75%。
昨日外電報道，中國已要求中國平安（2318）收購碧桂園（2007）的控股權。平保澄清，從未收到任何有關中國政府部門或機構的相關要求，平保今日跌勢未止，收跌1.56%，收報37.9元。
10月中國手遊廠商合計吸金19.1億美元，手遊股表現強勢。中手游（0302）收報1.57元，升6.8%；心動公司（2400）收報13.96元，升1.16%；IGG（0799）收報3.45元，升2.37%。
機構看好四季煤炭價格中樞回升，煤炭股有支持。兗煤（1171）收報13.56元，升4.15%；中煤能源（1898）收報6.05元，升2.54%；神華（1088）收報24.15元，升0.84%。
昨日公布中期業布的領展（0823），半日升2.99%，收報39.55元，是升幅最大的藍籌；碧桂園服務（6098）跌6.58%，收報7.24元，是跌幅最大的藍籌。
新股方面，喜相逢（2473）首日上市，半日大漲46.36%，收報1.61元。
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