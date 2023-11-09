moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日清食品首三季多賺16% 香港及亞洲業務收入跌近4%

日清食品（1475）公布，截至今年9月底止首三季營業額29.56億元，按年跌5%，盈利2.7億元，增16.1%，每股盈利25.9仙，不派息。

期內香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，因去年疫情期間需求激增的情況不再，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少5.8%，則主要由於人民幣兌港元貶值。

公司表示，中國內地經濟正逐步復蘇，但有關家庭支出之未來情況仍然不明 朗。公司在中國積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。

由於來自中國內地的入境旅客增加，香港經濟亦逐步復蘇。在此背景下，雖然2023年7月至9月即食麵銷量呈復蘇趨勢，但由於上半年即食麵銷量表現疲軟，故上半年整體收入按年下跌。

經營溢利與去年同期水平大相符，原因是原材料成本於期內下降，加上即食麵銷量於2023年7月至9月間回升，抵消去年同期所錄得來自一次性政府補貼的溢利下降。

其他報道

調查：港私人貸款金額今年升4%宗數增7% 惟財務公司壞帳增

恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%

騰訊《王者榮耀》上月登內地手遊收入排行搒首

馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術

內地再現通縮 滬深三大指數個別走 滬指微升2點

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日 見逾一周高

畢馬威與AIMA倡港府統一基金免稅制度 助另類投資市場發展

小米一度飈5% 創去年2月以來新高 邁向七連升

宏利香港及澳門第三季新造業務價值升兩成 核心盈利增50%

美對沖基金Citadel創辦人：世界面臨結構性變化 和平紅利已走到盡頭

美聯儲據報調查大摩國際財富管理業務

越秀地產擬發行5.1億人幣有擔保票據

中國通縮再現 10月CPI按年跌0.2% 略遜預期 PPI跌2.6% 稍勝預期

內地今公布10月CPI A股三大指數低開

恒指小幅低開15點 理想汽車績前高開3% 喜相逢首掛飈98%

宏利上季核心盈利漲28%新造業務價值升15% 派息0.365加元

銀娛第三季經調整EBITDA升5.8倍至28億元

春華資本胡祖六：企業家不確定中國是否繼續改革 遂選擇「躺平」

美高梅中國第三季EBITDA虧轉盈

港股ADR升27點 夜期高水56點 禮來減肥藥獲批 關注其中國供應商和同行

李顯龍：中國希望統一 但不會無故襲擊台灣

鮑威爾促局方應靈活地作出經濟猜測 道指跌40點