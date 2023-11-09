期內香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，因去年疫情期間需求激增的情況不再，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少5.8%，則主要由於人民幣兌港元貶值。

公司表示，中國內地經濟正逐步復蘇，但有關家庭支出之未來情況仍然不明 朗。公司在中國積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。

由於來自中國內地的入境旅客增加，香港經濟亦逐步復蘇。在此背景下，雖然2023年7月至9月即食麵銷量呈復蘇趨勢，但由於上半年即食麵銷量表現疲軟，故上半年整體收入按年下跌。

經營溢利與去年同期水平大相符，原因是原材料成本於期內下降，加上即食麵銷量於2023年7月至9月間回升，抵消去年同期所錄得來自一次性政府補貼的溢利下降。

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