日清食品（1475）公布，截至今年9月底止首三季營業額29.56億元，按年跌5%，盈利2.7億元，增16.1%，每股盈利25.9仙，不派息。
期內香港及其他亞洲業務收入減少3.8%，因去年疫情期間需求激增的情況不再，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少5.8%，則主要由於人民幣兌港元貶值。
公司表示，中國內地經濟正逐步復蘇，但有關家庭支出之未來情況仍然不明 朗。公司在中國積極擴展其銷售地域，並強化其合味道品牌。
由於來自中國內地的入境旅客增加，香港經濟亦逐步復蘇。在此背景下，雖然2023年7月至9月即食麵銷量呈復蘇趨勢，但由於上半年即食麵銷量表現疲軟，故上半年整體收入按年下跌。
經營溢利與去年同期水平大相符，原因是原材料成本於期內下降，加上即食麵銷量於2023年7月至9月間回升，抵消去年同期所錄得來自一次性政府補貼的溢利下降。
其他報道
恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%
馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術
美對沖基金Citadel創辦人：世界面臨結構性變化 和平紅利已走到盡頭
中國通縮再現 10月CPI按年跌0.2% 略遜預期 PPI跌2.6% 稍勝預期
恒指小幅低開15點 理想汽車績前高開3% 喜相逢首掛飈98%
宏利上季核心盈利漲28%新造業務價值升15% 派息0.365加元
春華資本胡祖六：企業家不確定中國是否繼續改革 遂選擇「躺平」
港股ADR升27點 夜期高水56點 禮來減肥藥獲批 關注其中國供應商和同行