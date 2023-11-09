金發局宣布，香港財富傳承學院以擔保有限公司形式成立，新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛獲委任為董事會主席，另外7位傑出的業界領袖亦獲委任為董事會成員，他們分別來自家族辦公室界、學術界、專業服務和公營機構等不同範疇任命由2023年11 月14日起生效。
香港財富傳承學院由政府委託金發局而成立，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。學院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。
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