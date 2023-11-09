香港財富傳承學院由政府委託金發局而成立，致力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。學院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

其他報道

調查：港私人貸款金額今年升4%宗數增7% 惟財務公司壞帳增

恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%

騰訊《王者榮耀》上月登內地手遊收入排行搒首

馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術

內地再現通縮 滬深三大指數個別走 滬指微升2點

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日 見逾一周高

畢馬威與AIMA倡港府統一基金免稅制度 助另類投資市場發展

小米一度飈5% 創去年2月以來新高 邁向七連升

宏利香港及澳門第三季新造業務價值升兩成 核心盈利增50%

美對沖基金Citadel創辦人：世界面臨結構性變化 和平紅利已走到盡頭

美聯儲據報調查大摩國際財富管理業務

越秀地產擬發行5.1億人幣有擔保票據

中國通縮再現 10月CPI按年跌0.2% 略遜預期 PPI跌2.6% 稍勝預期

內地今公布10月CPI A股三大指數低開

恒指小幅低開15點 理想汽車績前高開3% 喜相逢首掛飈98%

宏利上季核心盈利漲28%新造業務價值升15% 派息0.365加元

銀娛第三季經調整EBITDA升5.8倍至28億元

春華資本胡祖六：企業家不確定中國是否繼續改革 遂選擇「躺平」

美高梅中國第三季EBITDA虧轉盈

港股ADR升27點 夜期高水56點 禮來減肥藥獲批 關注其中國供應商和同行

李顯龍：中國希望統一 但不會無故襲擊台灣

鮑威爾促局方應靈活地作出經濟猜測 道指跌40點