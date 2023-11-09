行政長官李家超今日出席香港高才通人才服務協會的創立典禮並發表致詞，他表示，政府去年推出一系列吸收海內外的人才來港的措施，這些針對性措施反應理想，超乎預期。 今年前10個月，香港各項輸入人才計劃共收到超過18萬宗申請，其中超過11萬宗獲得批准。 當中「高才通計劃」總共收到約5.5萬宗申請，超過4.3萬宗已經獲批。
他又指，今年以來，有7萬名人才已經落地香港，較原來訂立每年3.5萬名人才來香港的目標超一倍，成績令人鼓舞，充分證明香港在吸引全球人才方面具有高強的國際吸引力和國際競爭力。
李家超表示，香港高才通人才服務協會是「香港人才服務辦公室」的合作伙伴之一，希望他們向新來香港的人才分享自身經驗，鼓勵他們落地生根，貢獻香港。如果可以介紹男朋友、女朋友給他們就更好。他在結語時更祝願各位人才在香港一帆風順，百子千孫，生活愉快。
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