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財庫局副局長陳浩濂：內地經濟及利率維持高企 令今年港股受壓

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，股票市場香港金融服務業中流砥柱，今年以來本港股市持續受壓，主要受環球地緣政局、內地經濟及預期利率高位維持更長時間所影響。

陳浩濂出席公開場合時表示，港股雖受壓，但今年首10個月計，平均每日成交金額達1066億元；期內交易所買賣基金平均每日成交金額為116億元，按年升25%；期貨及期權平均每日成交量亦超過135萬張合約，按年升7%；而根據港交所（0388）數據顯示，香港上市申請宗數近月穩步上升，目前有約120間公司正籌備於上市。

陳浩濂稱又稱，港府相信隨著多項提升股市流動性措施，會令股票市場有進一步提振的作用；今年8月成立促進股票市場流動性專責小組，並於10月向政府提交報告，提出短期措施涵蓋上市制度、市場結構，以及交易機制等方面。

他續指，該小組並提出一系列中、長期意見，如下調股票印花稅、檢討買賣股票差價、檢討實時市場數據服務收費安排，以及目標於明年第一季實施GEM市場改革。另外，陳浩濂指港交所亦有就庫存服份機制展開市場諮詢，以及就額免發行人限制期內執行自動股份購回計劃發出指引。

近日香港財富傳承學院成立，香港金融發展局行政總監區景麟表示，香港發展家族辦公室生意，並不是想香港打造成一個避稅天堂，主要想吸納私人資金，該對於香港轉型成創科中心很重要。

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