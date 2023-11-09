調查更顯示，平均而言，香港人願意支付超過12000元去旅行和觀看演出，而近20%的人更表示會花20000港元或以上，冠絕全球。

英國樂隊Blur低音結他手Alex James日前接受BBC電台訪問時聲稱，因無法獲得香港入境簽證而放棄以香港作為樂隊巡迴演唱做尾站，國際巨星Taylor Swift較早前的巡迴演唱會亦不設香港站，不過據Expedia的報告，追星旅遊已成全球熱潮。

根據Expedia的報道，全球超過40%受訪者表示會以欣賞演唱會為由前往未去過的新地方，而門票價格可 能是促成這種新趨勢的原因之一。三成旅客表示因其他國家或地區的票價更便宜， 所以願意到海外觀看演唱會。

Expedia發現追星旅遊一系列意想不到的旅遊目的地， 包括馬拉西亞吉隆坡、加拿大愛民頓、和墨西哥城。 旅客不但可以在這些城市觀看著名歌手的演出， 而且這些城市的平均酒店價格較低，能減低旅遊成本。

此外，全球逾半旅客表示會在觀看電視劇或電影後研究或預訂行程 ，每4名受訪旅客中， 便有一位承認電視劇和電影對他們旅遊計劃的影響更勝從前。 旅客表示比起Instagram、TikTok 和podcast，電視劇對於他們旅遊決定的影響力更大。

Expedia的旅遊搜尋數據反映，在串流平台影集《星期三》（W ednesday）播出後，拍攝地羅馬尼亞的搜尋量上升150% 。受《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）上一季的啟發，巴黎的搜尋量更增加達200%。

而與全球趨勢一致，83%的香港旅客表示在觀看電視劇或電影後，曾研究或預訂前往相關目的 地的行程。有47%香港旅客確認，電視劇和電影對其旅行計劃的影響在過去12個月中有所增加。在旅遊決策方面，電視和串流媒體服務的影響力幾乎與Instagram看齊，超越TikTok和書籍。

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