綜合旅遊產品平台Expedia今日發布Unpack'24年度報告，結果顯示追星旅遊熱潮將於明年持續，全球近70%受訪者表示，他們比以往更願意到其他國家或城市觀看演唱會，而高達80%的香港受訪者表示他們會到香港以外的地方觀看他們喜歡的歌手，1
英國樂隊Blur低音結他手Alex James日前接受BBC電台訪問時聲稱，因無法獲得香港入境簽證而放棄以香港作為樂隊巡迴演唱做尾站，國際巨星Taylor Swift較早前的巡迴演唱會亦不設香港站，不過據Expedia的報告，追星旅遊已成全球熱潮。
根據Expedia的報道，全球超過40%受訪者表示會以欣賞演唱會為由前往未去過的新地方，而門票價格可
Expedia發現追星旅遊一系列意想不到的旅遊目的地，
此外，全球逾半旅客表示會在觀看電視劇或電影後研究或預訂行程
Expedia的旅遊搜尋數據反映，在串流平台影集《星期三》（W
而與全球趨勢一致，83%的香港旅客表示在觀看電視劇或電影後，曾研究或預訂前往相關目的
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