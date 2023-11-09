再有A股涉違規轉讓股票而遭中証監立案，據隆基綠能（滬：601012）昨公布，第四大股東、高瓴資本旗下HHLR的HHLR 管理有限公司在2023年11月8日收到中證監的立案告知書，因涉嫌違反限制性規定轉讓隆基綠能股票，決定對HHLR公司立案。
公司指，是次立案事項系針對公司股東HHLR公司，公司生產經營活動不會受到影響。調查期間，股東將積極配合中國證監會的調查工作，並嚴格按照相關法律法規及監管要求履行信息披露義務。
今次隆基綠能遭HHLR的減持遭中証監立案，隨即惹來質疑，HHLR是否利用監管漏洞，藉「轉融通」繞道減持。
HHLR早於2020年12月19日與隆基綠能股東李春安簽訂股份轉讓協議，以每股70元人民幣（下同）向李春安收購其持有的2.26億股公司股份，涉資達158.2億元，佔隆基綠能總股本的6%。
雖然隆基綠能在2021、2022年等進行兩次分紅轉送，令HHLR持股上升，但持股比例一直未變。惟隆基綠能在今年3月21日披露，HHLR原持有4.4356億股或5.85%股權，並於3月20日將其持有的6448.46萬股或0.85%股權參與轉融通證券出借業務，出借期限為182天，導致HHLR公司在上市公司的持股比例由5.85%減少至5.00%。權益變動完成后，HHLR公司不再為上市公司持股5%以上股東。
隆基綠能在今年的首季及中期均披露，HHLR持股僅4.85%或3.677億股。不過及至第三季報，公司卻披露截至九月底，HHLR僅持股4.98%或3.776億股，而HHLR通過轉融通方式出借的股份已全部到期歸還。
由於HHLR在參與「轉融通」期間，持股低於5%，HHLR按規定無需披露其減持情況。但最終在第三季季報卻顯示，HHLR在「轉融通」結束後，實際持股卻較借出前減少，被質疑正是趁「轉融通」的監管漏洞，減持了相關持股。
按上述資料計算，HHLR減持了約6593.9038萬股，若按HHLR參與「轉融通」期間34.4元均價計算，減持規模約22.7億元。
而市場更關注的是，往後HHLR在隆基綠能餘下規模近百億元的持股亦藉此無需再申報。
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