港股三大指數個別走。恒指收市跌57點或0.33%，報17511點，連跌3個交易日，大市成交金額753億元，較上日減少20%；國指跌9點或0.16%，報6030點。恒生科技指數收報4024點，升0.08%。
大型科技股漲跌參半，阿里巴巴（9988）跌0.42%，收報82.15元；騰訊（0700）跌0.52%，收報306.8元；美團（3690）無升跌，收報115元；小米（1810）連升7個交易日，收升2.35%，收報16.52元；京東（9618）跌1.54%，收報102.1元；網易（9999）升1.73%，收報176.8元；百度 （9888）跌0.66%，收報104.7元；快手（1024）收報57.45元，升0.09%。
多地進入供暖季提振煤價，煤炭股活躍。神華（1088）收報24.25元，升1.25%；兗煤（1171）收報13.6元，升4.45%；中煤能源（1898）收報6.05元，升2.54%。
10月中國手遊廠商合計吸金19.1億美元，個別手遊股有支持。中手游（0302）收報1.55元，升5.44%；IGG（0799）收報3.45元，升2.37%。
昨日外電報道，中國已要求中國平安（2318）收購碧桂園（2007）的控股權。平保澄清，從未收到任何有關中國政府部門或機構的相關要求。中國平安收報38元，跌1.3%。
受昨日傳聞影響，內房股尾市一度大幅拉升，今日全線回吐。潤地（1109）跌3.03%，收報28.85元；碧桂園（2007）收報0.75元，跌9.64%；同系碧桂園服務（6098）收報7.16元，跌7.61%，是跌幅最大的藍籌；合景泰富（1813）收報0.73元，跌9.88%；恒大（3333）收報0.285元，跌6.56%；萬科（2202）收報8元，跌4.08%；融創（1918）收報2.08元，跌9.17%；佳兆業（1638）收報0.19元，跌8.65%；旭輝（0884）收報0.239元，跌11.48%；奧園（3883）收報0.171元，跌9.04%。
昨日公布中期業績的領展（0823），收市升2.86%，收報39.5元，是升幅最大的藍籌。
新股方面，喜相逢（2473）今日首日上市，埋單大漲49.09%，收報1.64元。
其他報道
迪拜港口營運商DP World據報洽購流業大亨劉石佑旗下物流公司
日前被指裁員80% 字節跳動旗下Pico：涉300多人佔員工數23%