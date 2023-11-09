香港股票分析師協會主席鄧聲興於該會22周年誌慶暨上市公司年度大獎2023中表示，去年於同一場合時曾提到，相信恒指最終會見底，而恒指亦於去年由當時最低位一直升至今年3月。鄧聲興於今年亦表示「（現時）應該都會係恒指最低時間」，他期望今年與去年一樣，於活動結束後，其恒指一直升至今年第一季水平。
鄧聲興於活動致辭時表示，希望港股日均成交量重回2000億元樓上，更指日均成交量重回2000億元為他的夢想，「希望（金融）業界朋友，同我哋一齊繼續發夢，希望呢個夢想，將金融業方面再次推上一層樓」，他更表示要「發多啲夢」，除傳統金融業外，更希望發展金融科技及創新金融業。
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