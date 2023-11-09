moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鄧聲興：現時或為恒指最低位 昐恒指重上今年第一季水平

香港股票分析師協會主席鄧聲興於該會22周年誌慶暨上市公司年度大獎2023中表示，去年於同一場合時曾提到，相信恒指最終會見底，而恒指亦於去年由當時最低位一直升至今年3月。鄧聲興於今年亦表示「（現時）應該都會係恒指最低時間」，他期望今年與去年一樣，於活動結束後，其恒指一直升至今年第一季水平。

鄧聲興於活動致辭時表示，希望港股日均成交量重回2000億元樓上，更指日均成交量重回2000億元為他的夢想，「希望（金融）業界朋友，同我哋一齊繼續發夢，希望呢個夢想，將金融業方面再次推上一層樓」，他更表示要「發多啲夢」，除傳統金融業外，更希望發展金融科技及創新金融業。

其他報道

中國據報要求券商限制股票槓桿交易

A股隆基綠能涉違規轉讓股票遭中證監立案

迪拜港口營運商DP World據報洽購流業大亨劉石佑旗下物流公司

全球智能手機市場上季收入錄逾1000億美元 按年持平 

內地上月意外陷通縮Ａ股牛皮 成交跌穿萬億

證監會雷添良：本港正籌備推A50期權及國債期貨等

調查：港人願花高達2萬元旅遊追星 金額冠全球

財庫局副局長陳浩濂：內地經濟及利率維持高企 令今年港股受壓

日前被指裁員80% 字節跳動旗下Pico：涉300多人佔員工數23%

【有片：埋身擊】憧憬內地再出招刺激經濟 現水平不宜過分看淡A股

搶人才︱李家超籲介紹男女朋友予「高才通」 冀人才在港落地生根、百子千孫

金發局成立香港財富傳承學院 吸引家族辦公室 鄭志剛任董事會主席

大灣區航空馬尼拉航線昨首航 乘客獲贈紀念品及首航證書

日清食品首三季多賺16% 香港及亞洲業務收入跌近4%

調查：港私人貸款金額今年升4%宗數增7% 惟財務公司壞帳增

恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%

騰訊《王者榮耀》上月登內地手遊收入排行榜首

馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術

內地再現通縮 滬深三大指數個別走 滬指微升2點

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日 見逾一周高

畢馬威與AIMA倡港府統一基金免稅制度 助另類投資市場發展

小米一度飈5% 創去年2月以來新高 邁向七連升