淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，雖然只淘寶PLUS服務只推出兩周，但享有相關服務的同類商品，其銷售額較去年同期錄大幅增長，深信提升消費者服務是最有效推動業務增長的方式，亦是淘寶香港站繼續努力的方向。他又指，今年雙11第一波銷售期期間，港人在淘寶上消費的件單價按年有所提升，反映升級物流、支付及客服等服務有所奏效。

淘寶香港站將於第二波銷售期（11月10日晚上8時至11月11日晚上11時59分）加碼延續及提供更多優惠，例如與PayMe合作，購物滿300元可減30元等優惠。

其他報道

恒指挫57點 連跌3個交易日 領展升近3%藍籌最好 內房回吐 碧桂園瀉一成

牀蝨危機蔓延 斯林百蘭推限時優惠 72折加購PRO Max拉鏈式牀褥保護套

中國據報要求券商限制股票槓桿交易

A股隆基綠能涉違規轉讓股票遭中證監立案

迪拜港口營運商DP World據報洽購流業大亨劉石佑旗下物流公司

全球智能手機市場上季收入錄逾1000億美元 按年持平

內地上月意外陷通縮Ａ股牛皮 成交跌穿萬億

證監會雷添良：本港正籌備推A50期權及國債期貨等

調查：港人願花高達2萬元旅遊追星 金額冠全球

財庫局副局長陳浩濂：內地經濟及利率維持高企 令今年港股受壓

日前被指裁員80% 字節跳動旗下Pico：涉300多人佔員工數23%

【有片：埋身擊】憧憬內地再出招刺激經濟 現水平不宜過分看淡A股

搶人才︱李家超籲介紹男女朋友予「高才通」 冀人才在港落地生根、百子千孫

金發局成立香港財富傳承學院 吸引家族辦公室 鄭志剛任董事會主席

大灣區航空馬尼拉航線昨首航 乘客獲贈紀念品及首航證書

日清食品首三季多賺16% 香港及亞洲業務收入跌近4%

調查：港私人貸款金額今年升4%宗數增7% 惟財務公司壞帳增

恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%

騰訊《王者榮耀》上月登內地手遊收入排行榜首

馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術

內地再現通縮 滬深三大指數個別走 滬指微升2點

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日 見逾一周高