阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站公布，今年雙11銷售表現報捷，第一波銷售期（10月31日晚上8時至11月3日晚上11時59分）商品交易總額（GMV）按年錄得雙位數增長。今年雙11啟動時推出的「淘寶PLUS」服務，亦大大推動平台銷售表現。
淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，雖然只淘寶PLUS服務只推出兩周，但享有相關服務的同類商品，其銷售額較去年同期錄大幅增長，深信提升消費者服務是最有效推動業務增長的方式，亦是淘寶香港站繼續努力的方向。他又指，今年雙11第一波銷售期期間，港人在淘寶上消費的件單價按年有所提升，反映升級物流、支付及客服等服務有所奏效。
淘寶香港站將於第二波銷售期（11月10日晚上8時至11月11日晚上11時59分）加碼延續及提供更多優惠，例如與PayMe合作，購物滿300元可減30元等優惠。
其他報道
恒指挫57點 連跌3個交易日 領展升近3%藍籌最好 內房回吐 碧桂園瀉一成
牀蝨危機蔓延 斯林百蘭推限時優惠 72折加購PRO Max拉鏈式牀褥保護套
迪拜港口營運商DP World據報洽購流業大亨劉石佑旗下物流公司
日前被指裁員80% 字節跳動旗下Pico：涉300多人佔員工數23%
【有片：埋身擊】憧憬內地再出招刺激經濟 現水平不宜過分看淡A股
搶人才︱李家超籲介紹男女朋友予「高才通」 冀人才在港落地生根、百子千孫
金發局成立香港財富傳承學院 吸引家族辦公室 鄭志剛任董事會主席
恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%
馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術