moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

淘寶香港站：雙11第一波銷售期GMV按年錄雙位數增長

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站公布，今年雙11銷售表現報捷，第一波銷售期（10月31日晚上8時至11月3日晚上11時59分）商品交易總額（GMV）按年錄得雙位數增長。今年雙11啟動時推出的「淘寶PLUS」服務，亦大大推動平台銷售表現。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，雖然只淘寶PLUS服務只推出兩周，但享有相關服務的同類商品，其銷售額較去年同期錄大幅增長，深信提升消費者服務是最有效推動業務增長的方式，亦是淘寶香港站繼續努力的方向。他又指，今年雙11第一波銷售期期間，港人在淘寶上消費的件單價按年有所提升，反映升級物流、支付及客服等服務有所奏效。 

淘寶香港站將於第二波銷售期（11月10日晚上8時至11月11日晚上11時59分）加碼延續及提供更多優惠，例如與PayMe合作，購物滿300元可減30元等優惠。

其他報道

恒指挫57點 連跌3個交易日 領展升近3%藍籌最好 內房回吐 碧桂園瀉一成

牀蝨危機蔓延 斯林百蘭推限時優惠 72折加購PRO Max拉鏈式牀褥保護套

中國據報要求券商限制股票槓桿交易

A股隆基綠能涉違規轉讓股票遭中證監立案

迪拜港口營運商DP World據報洽購流業大亨劉石佑旗下物流公司

全球智能手機市場上季收入錄逾1000億美元 按年持平 

內地上月意外陷通縮Ａ股牛皮 成交跌穿萬億

證監會雷添良：本港正籌備推A50期權及國債期貨等

調查：港人願花高達2萬元旅遊追星 金額冠全球

財庫局副局長陳浩濂：內地經濟及利率維持高企 令今年港股受壓

日前被指裁員80% 字節跳動旗下Pico：涉300多人佔員工數23%

【有片：埋身擊】憧憬內地再出招刺激經濟 現水平不宜過分看淡A股

搶人才︱李家超籲介紹男女朋友予「高才通」 冀人才在港落地生根、百子千孫

金發局成立香港財富傳承學院 吸引家族辦公室 鄭志剛任董事會主席

大灣區航空馬尼拉航線昨首航 乘客獲贈紀念品及首航證書

日清食品首三季多賺16% 香港及亞洲業務收入跌近4%

調查：港私人貸款金額今年升4%宗數增7% 惟財務公司壞帳增

恒指跌54點 小米再升近2% 碧服吐近7% 喜相逢首掛半日飈46%

騰訊《王者榮耀》上月登內地手遊收入排行榜首

馬斯克旗下Neuralink將進行人體實驗 數千美國人欲參加晶片植入大腦手術

內地再現通縮 滬深三大指數個別走 滬指微升2點

港元拆息全線向上 一個月HIBOR連升2日 見逾一周高