舜宇光學（2382）於收市後公布10月份出貸量數據，月內手機鏡頭出貨量達1.18億件，按月升5.5%，按年升17.5%。集團解釋，按年升幅顯著，主要因去年同期整體智能手機市場需求疲弱、低基數效應所致；玻璃球面鏡片達230.7萬件，按年升53.4%；車載鏡頭達780.6萬件，按年跌0.2%；其他鏡頭達819萬件，按年跌28.4%。
光電產品方面，月內手機攝像模組達5407.5萬件，按月升3.5%，按年大升23.1%。集團解釋，同樣受去年同期整體智能手機市場需求疲弱，以及低基數效應所致；其他光電產品達329.7萬件，按年跌3.7%。
光學儀器方面，月內顯微儀器達1465.2萬件，按月跌5.2%，按年亦跌26.9%。
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