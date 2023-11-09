理想汽車（2015）公布，截至9月底止第三季業績轉虧為盈，淨利潤28.1億元（人民幣，下同），去年同期淨虧損16.5億元，按季則增加 21.8%；按非美國公認會計準則淨利潤則為34.7 億元，按季增加27.1%。
期內集團收入總額增2.7倍至346.8億元，按季增加21%，季內毛利率為 22%，按年升9.3個百分點，按季增0.2個百分點。季內汽車總交付量為105,108輛，同比增長296.3%。
集團預計，第四季車輛交付量為12.5萬至12.8萬輛，按年增長169.9%至176.3%，收入總額料為384.6億至393.8億元，較去第四季度增長117.9%至123.1%。
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