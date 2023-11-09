微博（9898）公布截至今年9月底止第三季業績，期內純利為7750萬美元，按年由虧轉盈；收入按年下跌3%至4.42億美元。集團第三季經調整純利為1.36億美元，按年升14.8%；每股攤薄盈利為0.57美元；經調整經營利潤為1.64億元。
集團第三季廣告及營銷收入按年下跌1%至3.89億美元；增值服務收入按年跌12%至5290萬美元，跌幅主要因為遊戲相關收入減少。微博於9月的月活躍用戶數為6.05億，按年淨增加約2,100萬用戶，移動端用戶佔月活躍用戶數的95%；日均活躍用戶數為2.60億，按年淨增加約800萬用戶。
微博首席執行官王高飛表示，9月的月活躍用戶數突破6億里程碑，並持續健康增長，集團於內容運營方面加大重點垂直領域的投入，構建良好的平台內容生態，有助垂直領域的流量增長，用戶活躍度的提升以及釋放平台變現潛力。
微博今日績前收市報93.85元，升0.7%。
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