財政司長陳茂波於論壇上致辭時表示，香港擁有超過4100億美元外匯資產，為本港貨幣基礎1.7倍，有助維持香港貨幣穩定，並強調香港金融安全和金融業穩健發展為首要任務。他又指，往後將推動期貨及期權的互聯互通範疇，以引進更多風險管理工具，吸引資金助加強股市流動性。另正爭取將人民幣櫃台股票納入南向通，讓內地投資者以人民幣投資港股，免去匯率風險。
陳茂波提到，香港與人民銀行、泰國和阿聯酋的央行正進行貨幣橋項目，過程中有多先進經濟體作為觀察角色參加，以了解多貨幣體系、國際貿易結算的影響。
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